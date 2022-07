Eramute energiatõhususe toetust hakkavad saama nüüd ka uuemate majade omanikud

„Kõrged energiahinnad jäävad probleemiks tõenäoliselt ka pärast tänavust talve, mistõttu on lisaks igapäevasele energiakokkuhoiule mõistlik võtta ette ka pikemaajalisi investeeringuid. Kahtlemata on täna inimeste huvi oma kodu soojustamise ja näiteks päikesepaneelide paigaldamise vastu suur, kuid määravaks võib saada pere rahakott. Riik aitab osa kuludest katta ning majaomaniku jaoks tasub investeering kindlasti ära - korralikult renoveeritud maja küttearved vähenevad umbes poole võrra,“ rõhutas Lauri.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul tõestas eelnevate väikeelamute toetusvoorude populaarsus vajadust leida täiendavaid vahendeid. „Kuna renoveerimise raames tuntakse suurimat huvi just päikesepaneelide kasutuselevõtu vastu, oli mõistlik suunata lisaraha just eeskätt kodu energiasäästu toetamisele. Eelmise toetusetapi eelarvet suurendasime 8 miljoni euroni, nüüd aitavad veel täiendavad kuni 19 miljonit eurot panustada kodude energiasäästu ja seeläbi inimeste energiasõltumatusse,“ lisas Sutt.

Varasema toetusvooruga võrreldes kaob nõue, et renoveeritav maja peab olema vanem kui aastast 2000. Lisaks hakatakse toetust jagama kulude tekkimise ajal, mitte hiljem tagasiulatuvalt.

„Kuna tegemist on lisaeelarvest rahastatava toetusega, tuleb toetuse väljamaksed teha inimestele veel käesoleva aasta jooksul,“ põhjendas Lauri. Kui seni kanti ehitustöödega seotud kulud inimese poolt kõigepealt omafinantseeringu- ja laenurahast ning seejärel toetusest, siis nüüd toimub see vastupidiselt – algul toetus, seejärel toetuse saaja omavahendid. Lauri sõnul aitab see maandada täiendavat hinna- ja ajasurve riski toetuse taotlejatele ning võimaldab toetuse abil ellu viia kõik energiatõhususe parendamisega seotud projektid, millele 2022. aasta suvel avanevas lisavoorus toetust taotletakse.