Rahvaloenduse andmetel elab Eestis üle tuhande koduta inimese

„Eestis on ka inimesi, kellel puudub üldse isiklik või üüritud eluase või mingid muud alalised majutusvõimalused. Enamasti on nad suunatud ajutisse elupaika või ööbivad väljas ning seega võib neid loenduse mõistes pidada koduta inimesteks,“ lausus statistikaameti juhtivanalüütik Terje Trasberg.

Koduta inimesi on Eestis hinnanguliselt 1060. Neist 73% on mehed ning 27% naised ja nende keskmine vanus on 52: meestel 53 ja naistel 50. Koduta inimestest 53% on vene, 38% eesti ning 9% muust rahvusest.