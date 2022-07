Rally Estonial peavad korda rekordarv rajajulgestajaid

Tegemist on MM-i hooaja seitsmendaks etapiga. Rally Estonia traditsiooniks on olnud, et võistlus toimub juulis ja see tähendab, et rallifännid nii Eestist kui ka mujalt saavad taaskord nautida suurepärast suve ja loodust ning loomulikult rallit. Kui eelmine aasta pidid korraldajad arvestama karmide koroonapiirangutega, siis täna töötab Rally Estonia meeskond usus ja lootuses, et 2022. aasta võistlus saaks taas toimuda normaalsetes tingimustes ja suurepärast võistluselamust pakkudes.