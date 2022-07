Lõppes Eesti osalus Malis välisoperatsioonil Barkhane ja sihtüksuses Takuba

„Eesti panus Prantsusmaa juhitud koalitsioonis keskendus Mali relvajõudude operatsioonialasele väljaõpetamisele ning seeläbi nende võimekuse tõstmisele, et Mali suudaks oma territooriumi ise kontrollida ja terroristlike rühmituste vastu võidelda. Samuti tagasid Eesti kaitseväelased meie enda ja liitlasüksuste turvalisust Gao baasis. Võin julgelt kinnitada, et meie kaitseväelased tulid enda ülesandega väga hästi toime ja meie liitlased on Eesti sõdureid ainult kiitnud,“ lisas kindralleitnant Herem.