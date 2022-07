Selle suve hitt on kali, iseäranis kodumaine kali

„Meie kaupluste viimaste nädalate tulemuste pealt on selgelt näha, et Eesti inimesed on otsustanud suve alguse ilusad ilmad enda kasuks ära kasutada, veetes selle aja perega rannas, grillides koos sõpradega või otsides erineval viisil jahutust vahepealsele kuumalainele,“ ütleb Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel.

Kuigi juba paar aastat on olnud näha, et Eesti inimene eelistab oma toidulaual üha enam värsket puu- ja juurvilja ning sealiha kõrval teeb järjest enam ilma kanaliha, siis sel suvel on näha selle trendi süvenemist. „Kuigi arbuus ja murel on ikka juuni lõpus, juuli alguses peamised tegijad värskete puuviljade vallas, siis sel aastal on nende nädalased müügikogused kasvanud arbuusi puhul kuni 40% ja mureli puhul kuni 45% eelmise aastaga võrreldes,“ kirjeldas Schapel.

Lisaks on näha, et vahepeal vähem huvi tuntud nektariini ja virsiku vastu on huvi taas tärganud, nädalased müügikogused on kohati kasvanud kuni 27%. „Nende edule on kaasa aidanud ka meie sooduspakkumised,“ rõhutas Schapel. Aastaajale kohaselt tuntakse palju huvi ka varase kartuli, lühikese kurgi ja erinevat sorti tomatite järele.