Gluteenivaba leib on 7 korda rukkileivast kallim

Kõige suurem hinnaerinevus on leival. Gluteenivaba leib on 7 korda tavalisest rukkileivast kallim. Lisaks on võimalik osta gluteenivaba jahu hinna eest peaaegu 7 pakki tavalist nisujahu. Suur hinnaerinevus on ka gluteenivaba saia ja tavalise nisus tehtud saia vahel, milleks on 6,3 korda. Ülejäänud gluteenivabad toiduained on tavatoodetest 1,7 – 4 korda kallimad.

Hinnaanalüüs tõestab, et tsöliaakiahaige toidukord on palju kulukam võrreldes nendega, kes eridieeti pidama ei pea. Kallidus tuleneb rangetest tootmisnõuetest, sest gluteenivabade toiduainete tootmiseks on ettenähtud kindlad regulatsioonid – toodete tootmine algab vilja kvaliteedi kontrolliga ning lõpeb rangete nõuetega tootmisele. Samas on gluteenivaba toit tsöliaakiahaige ainus ravim ning dieedist kõrvale kaldumine toob tsöliaatikule kaasa tervisehädad, seega range dieedi järgmine on nende tervisele ülioluline.

Võrreldes paljude Euroopa riikidega ei saa Eestis elavad tsöliaakiahaiged toetusi gluteenivabade toodete ostuks. Näiteks saavad Norras elavad tsöliaakiahaiged riigilt ligi 100€ toetust gluteenivabade toodete ostmiseks. Toetuste süsteem eeldab ka tsöliaakia diagnoosi statistika ja andmebaasi olemasolu, kuid seda kahjuks Eestis ei ole. Eesti Tsöliaakia Seltsi üheks fookusteemaks ongi tsöliaatiku lisakulude välja selgitamine ning koostöö organisatsioonidega, et jõuda lähemale andmebaasi, mis aitaks koostada statistikat tsöliaakia diagnoosimise kohta, loomiseni. Lisaks toidukorvile on kulutused seotud ka toitumisterapeudi visiitide ja muude arstil käikudega.