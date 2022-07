Esimene omalaadne urnimüür õnnistatakse Koerus 22. juulil

Ilvese sõnul neid, kes tahaksid oma lähedaste urni müüris hoida, on – pooled kohad on broneeritud. Lepingu sõlmib kogudus 25 aastaks, seda saab pikendada. Aastane hoolduskulu on 100 eurot, selle eest on müüriesine plats riisutud ja lumi lükatud, ning erisoovi korral küünal pandud. „Me ei saaks muidu ehitadagi. Lõppsummat on veel raske ütelda, tuleb kõik töötunnid ja annetused kokku lüüa," ütles Ilves ja pakkus, et ehitustööd koos projekteerimise, dokumentatsiooni ja arheoloogiliste uuringutega maksavad veidi alla 100 000 euro. „Kahel aastal toimusid arheoloogilised eel- ja põhiuuringud ja me ei teadnud kuni lõpuni, kas saamegi ehitada. See oli meie risk, kuigi projekt oli valmis ja selle eest makstudki. Kui siit oleks kaevamistel mõned inimsäilmed välja tulnud, oleks tööd peatatud. Jumalale tänu, et ei tulnud. Vana müür on 15 meetrit seespool. Uus tuleb vana kirikumõisa poole ja sinna pole keegi kunagi matnud."