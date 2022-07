Teisipäev tuleb soe ja vihmane

Öösel pilvisus tiheneb. Ida-Eestis sajab vihma, hommikuks laieneb sadu lääne poole üle maa, kohati on sadu tugev ja on äikest. Puhub põhja- ja loodetuul, idapoolsetes maakondades ka kirdetuul 4-10, pärast keskööd lääne- ja looderannikul puhanguti kuni 15, saartel kuni 17 m/s. Sooja on 13-18 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhja- ja kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 13 m/s. Laine kõrgus on 0.7-1.4 meetrit. Sajab vihma, on äikest, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Nähtavus on enamasti mõõdukas. Sooja on 15-18 kraadi.