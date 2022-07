Aerutajad võtsid ette Pühajärve

Lepik sõnas, et nad olid konkurentidel tihedalt kannul ja ka neil oli alguses plaan see poi vahele jätta, kuid õnneks olid neil kaldal taaskord tublid meeskonnakaaslased, kes usinasti vehkisid, et nad ikka ümber selle poi sõidaks, mitte otse finišisse. „Saime oma manöövri õigel ajal tehtud ja nii see oma klassi võit tuligi,” sõnas ta. „Peab tunnistama, et see 10 km on ikka väga raske taluda.”