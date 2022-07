Sven Lõhmus: ma pole alati kõikide õpetajate lemmik olnud

Ellen Lõhmus meenutas, et poja pani ta muusikakooli lasteaiaõpetaja soovitusel. Ühel päeval saabus arstina töötava Elleni raviosakonda Türi muusikakooli õpetaja ning ema hakkas muusikakooli kohta rohkem uurima.

"Ta ütles, et saada see poiss katsetele. Ta sai kohe sisse ning hakkas klaverit ja akordionit õppima. Akordionit seetõttu, et ma ostsin iseendale ülikooli ajal akordioni ning mulle väga meeldib akordionimäng," meenutas ema.