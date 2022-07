Kergejõustiklane võistles Jeruusalemmas

Andreas Kase tunnistas, et Eestit välismaal esindada oli igati tore. Siiski oli kodus kaugel võistlemisel ka omad eripärad. „Võisteldes ja sooja tehes tuli arvestada Jeruusalemma sooja kliimat,” tõi Kase välja. „Minu 100 meetri jooksu start ei olnud hea, aga piisav, et hea jooks teha. 60 meetri peal möödusin kahest võistlejast ja tulin viiendaks. Poolfinaalist jäin välja nelja tuhandikuga.”

Andreas Kase tunnistas, et võistlus õpetas talle nii mõndagi. „Ei tasu ainult stardinimekirja aegasid vaadata, oma jooksus olin ajaliselt kindel viimane, aga tulin viiendaks. Ka tuhandikud on väga olulised. Teatejooksus ei loe see, kui kiire keegi on, kui ei joosta teatejooksu õigesti ega tehta vahetusi õiges alas.”