Võõbu–Mäo uus teelõik valmib aasta lõpus

Tööjärg on Kärneri ütlust mööda praegu sealmaal, et mullatöödest on tehtud üle 80 protsendi. «Katenditest jõudsime enne talvest tingitud pausi paigaldada ligikaudu poole. Betoonitööd on lõpetatud kuuest rajatisest neljal: Puiatu ökoduktil ning Korba, Kruusiaugu ja Anna viaduktil,» täpsustas ta.