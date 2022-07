Kukeseened tahavad metsast lauale

Kukeseene kasvuperiood algab juba Juuni esimeses pooles, ning kestab ilusate ilmade korral kuni Novembrini. Hetkel, kus ilmataat on viimastel päevadel lisaks tugevale palavusele lubanud pilvedest alla ka sademeid, on väga suur võimalus sattuda kollaseks värvunud metsatukale.

Kukeseente suur pluss on see, et nad kasvavad hulgi. Kui märkad metsa all kollast seent, on väga suur tõenäosus täita selle seene ümbert korjates terve korv.