Eestit väisab kõrgetasemeline Euroopa Kosmoseagentuuri delegatsioon

Eestit esindab Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) nõukogu töögrupis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna juht Paul Liias. Liiase sõnul pole Eestit varem nii suur ja esinduslik delegatsioon ESA juhtkonnast ja liikmesriikidest külastanud. „ESA juhtimise jaoks on tegu väga olulise sündmusega ja mul on hea meel, et Eesti sai võimaluse seda võõrustada. Kohtumisel valmistatakse ette 2022. aasta lõpus toimuva ESA ministrite kohtumise sisu, mis kujundab Euroopa kosmosevaldkonna programme ja tuleviku,“ rääkis Liias.