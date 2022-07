Krossisõitjad kogusid poodiumikohti

„Võistlustest, hommikul oli rada üks korralik mudaauk. Ajasõidus oli üks kuiv trajektoor ja üsna raske oli head ringiaega saada, õnneks üks ring õnnestus ja sain kiireima aja,” sõnas ta. „Esimene start, nagu ikka, stardikurvis lasin gaasi maha ja lõin põnnama. Sinna ka mu kogu sõit läks. Kogu sõidu vältel olin teisel kohal. Otsisin ja proovisin iga ring uut kohta möödasõiduks, aga põhitrajektoori kõrvalt paksus poris tuli eksimusi palju ja pidin jälle uuesti järele võtma. Veidi segasid kaarte ka poisid, kellega meil seekord koos sõit oli, kuid kõigil olid võrdsed võimalused ja see on motokross.”

Kadri Ehamäe avaldas, et teise stardi eel ta teadis, et tahab oma sõitu nautida. „Tuli teha vigade parandus ja olla stardis ees! Õnnestus”” muljetas ta. „Stardis sain eesotsas minema ja terve sõit sain omas tempos sõita esikohal.”

Sõidetud on ka motoringraja Eesti meistrivõistluste kolmas etapp.

Selyn Kasakova tunnistas msport portaalile, et esimest kohta ei olnud lihtne saavutada, aga ta andis endast maksimumi. „Startisin küll teiselt kohalt, kuid kolmandal ringil olin juba esimene,” kirjeldas ta. „Kuulsin, et keegi sõidab mu taga ja püüdsin ikkagi keskenduda oma sõidule. Viimases sektoris oli Hugo (teiseks tulnud Hugo-Brent Freimann- toim) mu taga ja üritas tagant torgata, kuid võtsin kurve teistmoodi, et katta, ning suutsingi hoida oma esikohta.” (JT)