Väikeettevõtted investeerivad järjest enam rohelisse äritegevusse

Luminori äripanganduse juhi Marjan Savtšenko sõnul juhindub üha rohkem ettevõtete juhtidest äritegevuses jätkusuutlikkusest ning loob ka selleks vajalikke rohestrateegiaid. Uuringus osalenud juhtidest kinnitas 44%, et on võtnud äris rohelisema kursi, plaanib seda lähiajal teha või on alustanud selle üle arutelu. Ligi viiendik ehk 20% on juba seadnud ärile vähemalt mingil kujul rohe-eesmärgid.

„Kui vaadata ettevõtjate suhtumist ja investeerimisvalmidust kitsamalt alternatiivsetesse energiaallikatesse, siis see on Balti riikides üsna sarnane. Kuigi uuringu tulemuste järgi on jätkuvalt väikeses arvulises ülekaalus need, kes kohe taastuvenergiaallikatesse investeerima ei kipu, on näha, et roheline mõttelaad on üha levinum ning olukord muutub aina paremaks,“ ütles Savtšenko.

Viimased aastad on ettevõtjaid kostitanud küll mitmete väljakutsetega, kuid need pole pidurdanud jätkusuutlikuma kursi võtmist ja hoidmist. „Ühest küljest toetab muutust üleüldine teadlikkuse kasv, seda nii ettevõtjate kui ka klientide seas. Teisalt on ettevõtete finantseerimine üha rohkem seotud keskkonnast hoolivate põhimõtete järgmisega ning loomulikult on tõukeks ka üha kallinevad energiahinnad,“ lisas Luminori äripanganduse juht.