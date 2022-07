TTJA juhib tähelepanu uutele hinna alandamise reeglitele

Hinnateave on üheks olulisemaks kriteeriumiks, mille järgi tarbija kaupu valib, seega on oluline, et hinnad oleks avaldatud tarbija suhtes ausalt. Selleks, et tarbijal oleks võimalik saada tõest teavet sooduskampaania puhul hinnaeelise saamise kohta, tuleb nüüdsest sooduspakkumise puhul ära näidata viimase 30 päeva madalaim hind. Kontrollimaks, et nõuetest peetakse kinni, monitoorib TTJA erinevate kauplejate hinnateavet.

Seni on amet tuvastanud, et üheks probleemiks soodushinna kuvamise puhul on asjaolu, et maha kriipsutatud varasema hinnaga pole tegelikult kaupa müügikohas müüdud. Varasema hinna ja alandatud hinna vaheline seos on oluline selleks, et tarbija saaks aru konkreetses müügikohas talle pakutavast hinnaeelisest ning hinnaeelise lubamisega tarbijat ei eksitataks. Seetõttu peab varasem hind olema kaupleja poolt selles müügikohas tegelikult kohaldatud hind ega tohi olla vaid turunduslik vahend allahindluse atraktiivsemaks muutmiseks.

Teisena soovib amet kauplejate tähelepanu pöörata sellele, et hinnaeelist arvutatakse varasema 30 päeva jooksul kehtinud madalaimast hinnast. Näiteks, kui ettevõtja on 30 päeva jooksul müünud sama toodet 100 euro eest ja 110 euro eest, siis soodushinna arvutamisel tuleb arvesse võtta 30 päeva jooksul kehtinud madalaim hind, milleks antud näite puhul on 100 eurot.

Kolmandana juhib TTJA kauplejate tähelepanu sellele, et sooduskampaaniate raames kuvatud teave allahindluse kohta arvutatakse ka müügikohas korrektselt. Näiteks, kui reklaamitakse, et juuli kõikidel esmaspäevadel on kogu kaup soodustusega -20%, siis peab iga järgmise esmaspäeva puhul võtma arvesse viimase 30 päeva jooksul kohaldatud madalaimat hinda. See tähendab, et näiteks, kui kaup maksis enne sooduskampaaniat 100 eurot siis juulikuu esimesel esmaspäeval on varasemaks hinnaks 100 eurot ja soodushinnaks 80 eurot. Juulikuu teisel esmaspäeval tuleb hinnaeelist arvutada juba 80 eurost, mis on 30 päeva jooksul kehtinud madalaim hind ja uueks hinnaks peaks olema 64 eurot.

TTJA on alustanud ka mitmete ettevõtete suhtes menetluse ning palunud soodushinna avaldamise kohta selgitusi, samuti jälgib ettevõtete soodushindade kampaaniaid ja kuvamist ka edaspidi.