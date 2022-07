Osale koos koeraga Triki Teisipäeval ja võida auhindu

Triki Teisipäev on hea võimalus veeta oma koeraga kvaliteetaega, tugevdada teie vahelist sidet, õppida paremini üksteisest aru saama ning ühtlasi kasvatada ka koera tähelepanuvõimet. Mitmed trikid muudavad meie igapäevaelu koeraga lihtsamaks ning aitavad lemmikut keerulistes olukordades paremini hallata. Programmi valitud trikid (või harjutused) on nii lõbusaks ajaviiteks kui ka abiks igapäeva toimingute juures või lausa keeruliste olukordade haldamises hädavajalikud. “Trikid ei ole ainult selleks, et pakkuda meelelahutust nii lemmikule kui ka omanikule, vaid need annavad ka suurepärase võimaluse õppida koera erinevates situatsioonides haldama ning tänu sellele hoida ära võimalikke konflikte,” kommenteeris ELS-i vabatahtlik ja koeratreener Carol Laurimaa.

Trikkide õpetamise juures on kõige olulisem, et see on meeldiv koerale kui ka teile endale. Seega oluline on looma õpetada positiivsete meetoditega ja ka ennast hoida rõõmsameelsena. Soovitatud on pigem lühikesed treeningsessioonid ja neid tasuks teha mitu korda päevas. “Positiivne meetod aitab hoida koeraga head suhet ega tekita loomas hirmu ega stressi. Kuna koera mõjutab ka tema omaniku tuju ja kõne toon, siis on väga oluline, et ka omanik ise tunneks ennast hästi. Seega jätke koera õpetamine aega, kus te ei ole väsinud ega tüdinenud,” soovitab Laurimaa.