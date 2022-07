Uus Eesti vesiviljeluse riiklik tegevuskava seab eesmärgiks toodangumahu suurenemise

Praegu impordib Euroopa Liit üle 70% oma tarbitavatest mereandidest. Tegevuskava peaks aitama kaasa liidusisese toodangumahu suurenemisele. „Kuigi Eestis toodetakse mereande rohkem, kui eestlased tarbida suudavad, on vesiviljelussaaduste osakaal kõikides kalandustoodetes siiski märkimisväärselt väiksem, kui see olla võiks. Suurem osa Eestis tarbitavast vesiviljelustoodangust on imporditud, kuna praegused Eesti vesiviljelustoodete toodangumahud ei suuda siinsete tarbijate vajadusi katta,“ märkis maaeluminister Urmas Kruuse.