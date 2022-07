Arvamusfestivalil arutletakse, kuidas saavutada pesitsusrahu Eesti metsades

Kas ja miks on vaja pesitsusrahu, on teadlased ja looduskaitsjad selgitanud juba viimased paarkümmend aastat. Käesoleval kevadel tehtud küsitluse järgi toetab pesitsusrahu pidamist ka 93% eestimaalastest. Nüüd on viimane aeg astuda järgmine samm ja kehtestada pesitsusrahu kõigis Eesti metsades. Arvamusfestivalil uurivad vabaühendused, mis seda sammu takistab ja kuidas saavutada kevadsuvine pesitsusrahu nii riigi- kui erametsades.