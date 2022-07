Eesti majandus jahtub

Eesti Konjunktuuriinstituudi ekspertide juunikuu hinnangutest nähtub, et Eesti majanduse hetkeolukord on rahuldav, kuid võrreldes märtsiga oluliselt halvenenud. Ka eelseisval 6 kuul on veebruaris alanud sõja tõttu oodata majanduse jahtumist. Majanduskliimaindeks langes enam kui 15 punkti võrra ja on nüüd -49.8 punkti. Eesti ettevõttejuhtide ja tarbijate hinnanguid ühendav majandususaldusindeks oli juunis 92,6 punkti, mis on 8 punkti alla märtsi hinnangu ja alla pikaajalise keskmise.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul prognoositi olukorra halvenemist ka juba eelmisel vaatlusel, kuid värsked andmed näitavad, et kardeti hullemat ning Eesti majandus on keerulise olukorraga toime tulnud. „Sõda Ukrainas algas esimese kvartali keskel, mis tähendab, et selle mõjud kajastuvad meie majanduses veel mõnda aega. Eri sanktsioonid jõustuvad järk-järgult, mistõttu järgmiselt kuudel on näha negatiivsete mõjude kasvu. Kuigi majanduskliima jaheneb, näitab värske statistika, et Eesti majandus jätkab kasvamist, samuti kasvavad nii eratarbimine kui tööstustoodang, seda küll käsikäes tarbijahindade tõusuga,“ selgitas Sutt.