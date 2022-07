Tervisekassa suvine kampaania kutsub inimesi vaktsineerima

„Täna alanud kampaaniaga soovime juhtida tähelepanu faktile, et COVID-19 ei ole meie seast kuhugi kadunud. Suvel võib jääda mulje, et pandeemia on justkui lõppenud, viirus alistatud ning muretsemiseks pole enam põhjust. Paraku see nii ei ole, sest on palju inimesi, keda viirus jätkuvalt ohustab. Oluline on, et riskirühmad ja need, kes ei ole ennast veel vaktsineerinud, seda teeksid, et kaitsta ennast raske haigestumise ning haiglasse sattumise eest,“ rääkis Tervisekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.

Terviseameti hinnangul on koroonaviiruse levik praegu keskmine ja oht haigestuda endiselt suur, seda eriti eakatel ja neil, kes ei ole ennast vaktsineerinud või inimestel, kellel on mõni krooniline haigus. Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul on vaktsineerimine jätkuvalt kõige turvalisem viis ennast raske haigestumise eest kaitsta. „Aga vaktsineerimise kõrval kehtivad jätkuvalt ka teised soovitused – eelistada väliskeskkonda siseruumidele, hoida võimalusel distantsi ning jälgida head kätehügieeni,“ selgitas Sepp.

Praeguseks on selged teadmised selles osas, et vaktsineerimine vähendab kordades riski haigestuda raskelt ja see on kõige efektiivsem viis kaitsta ennast ning oma lähedasi, aga ka neid, kellele võib haigus mõjuda laastavalt. „Meie tervisekäitumine ja valmisolek täna kujundab otseselt koroonapandeemia olemust sügiskuudel ning ka edaspidi,“ lisas Friedemann.

Teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsa sõnul on uuemad viiruse tüved, eriti praegu põhiliselt leviv Omikron BA.5, väga suure nakatamisvõimega. „Vaktsineerimine aitab nakatumise korral haigusega oluliselt lihtsamini hakkama saada. Meie teadlaste andmed näitavad, et ainuüksi sel aastal on koroonavaktsiinid Eestis ära hoidnud sadu surmasid.”