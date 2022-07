Arvamusfestival kogub Hooandjas toetust

Hooandjatele oleme välja pannud ka vahvad kingitused, mille saab kätte Arvamusfestivali ajal Paidest. Kui sa Arvamusfestivalil osaleda ei saa, siis t-särgid, pusad ja raamatud toimetame Eesti raames sinuni postiga. Arvamusfestivali t-särgid ja pusad on Eesti rõivabrändi Nola toodang.

Suurtoetajatele pakume unikaalset võimalust osaleda Paide Teatri lavastuse "Übermensch" esietendusel. Lavastuses võtab Johannes Richard Sepping vaatluse alla huumori ja kõige sellega kaasneva. Miks me naerame ja mille üle me naerame? Milline on ideaalne nali, mis ajab iga inimese iga kord naerma? Nendele küsimustele saab Paide Teatrist vastuseid alates 30. septembrist.