Kuus põhjust, miks piima ja piimatooteid tarbida

„Kui rääkida piimas leiduvatest mineraalainetest, siis on vaieldamatult kõige olulisem kaltsium. Pealegi on piima ja vedelate piimatoodete kaltsium inimorganismile väga hästi omastatav. Nii saab inimene tavaolukorras piimatoodetest ligi kolmveerand vajaminevast kaltsiumist,“ ütles Kukk. „Parim retsept lapsele kaltsiumi omastamiseks on klaas piima ja 15 minutit õues viibimist, et D-vitamiini laadida, kuna D vitamiin aitab organismil kergesti kaltsiumi omastada.“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar ütles, et parima piimatoote valimisega piimapäeval soovib koda tähelepanu tõmmata piimakarjakasvatajate visale tööle. „Ainult kõrge kvaliteediga toorainest on võimalik valmistada esmaklassilist toodet. Võime julgelt öelda, et piim on Eestimaa valge kuld,“ tõdes Lindsaar. „Tänased piimatooted kannavad kõik pääsukese märki, mis näitab, et põhitooraine on 100% eestimaise päritoluga ja toote kõrget kvaliteeti on tunnustanud sõltumatu ekspertidest koosnev komisjon.“