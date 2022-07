Suvevolle hakkab lähenema lõpule

Suvevolle kohalik eestvedaja Piret Reinfeld selgitas, et seitsmendal etapil mängisid võrkpallurid Kulka ehk Järvamaa kultuurkapitali ekspertgrupi auhindadele. "Meil on aastaid olnud hea koostöö ning nad on lahkesti toetanud Paide võrkpalliklubi tegemisi. Eelmisel aastal valiti Paide Suvevolle lausa parimaks ürituseks Järvamaal. See oli meeldiv üllatus," rääkis ta.