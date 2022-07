Ajakirjanikud ei kogu pissiproove

Nagu suvereporteritel kombeks, siis hüppan toimetuse ruumides õielt õiele ehk ühe laua tagant teise taha. Põhjus on väga lihtne. Kuna suvereporteri tööle võtmise peamine põhjus ongi vajadus asendada hetkel puhkusel olevat staažikat ajakirjanikku, pole ka ime, et oma teisel suvel toimetuses, klaasist seintega kabinetti ei anta.

Nagu ka varasematel nädalatel tulin too esmaspäev tööle teadmisega, et pole halli aimugi kuhu end istuma asetan. Samas ega väga vahet ei ole ka, laud on laud.