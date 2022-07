Gotlandi stiilis kirik vajab toetust

Kirikufond on tänavu jaganud annetusi 18 kirikule kokku 72 000 eurot. Oma osa sellest tuli kevadel ka Koeru kirikule, ent plaani võetud tööde tarbeks on vaja enam kui 65 000 eurot, kirikufondi abil saadud veidi rohkem kui 2000 eurot on vaid pisku, kuigi abiks seegi. Koguduse diakoni Jaanus Tammiste ütlust mööda on kogudusel varuks veidi nii-nimetatud katuseraha, ent plaanitud töid arvestades on sellestki vähe. «See ei anna meile ühe võlviku avamistöödeks kuluvat summatki,» märkis ta, ja lisas, et tõenäoliselt tuleb ühel hetkel vastu võtta otsus, kas laetöödega üldse edasi minna või projekt teadmata ajaks pausile jätta. Seda aga kogudus kindlasti ei tahaks ning on ka põhjust – tänu kunstiakadeemia tudengite viimastel aastatel tehtud uurimistöödele on kiriku siseilme oluliselt muutunud ja meelitanud kohale nii kunstiteadlasi kui ka lihtsalt uudistajaid.