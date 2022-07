Järvamaa rokkbänd tutvustab vana singlit uues kuues

Bändi vokaal Urmo Kütismaa ütles, et see laul on tegelikult uus variant 2016. aasta loost ning see sündis eesmärgiga teha laul Eestimaal reisimisest. «Uue versiooni tegime lihtsalt põhjusel, et koosseis on uus. Muutsime lugu aeglasemaks ja sellega läks see ka mitu korda paremaks. Koos uue versiooniga tuli mõte teha ka video ja Kaspar Pokil oli selle tarbeks idee olemas. Ühendasime oma mõtted ja arvamused ning sündis väga äge muusikavideo.»

Videograaf Kaspar Pokk ütles, et muusikavideo sündis oodatust kergemalt. «Selle konkreetse video puhul sündis hästi palju töö käigus. Kui koosseis rääkis mulle, et on selline suvine lugu, siis tekkiski mõte kaasata sellesse enda matkaauto, mille just olin saanud. Mulle oli see selline uus ja huvitav võimalus, millega bändi liikmed kohe ka nõustusid.» Pokk lisas, et muusikavideo puhul on oluline, et see jutustaks loo. «Selle video eesmärk on näidata, kuidas keegi sõidab, teine hääletab ja koos jõutakse mõnusasse kohta, kus on hea aega veeta ja õhustikku nautida.»