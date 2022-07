Kuidas ma artikli saamiseks kolm päeva kulutasin ja 122 kilomeetrit kõndisin

«Need on põhimõtteliselt Eesti meistrivõistlused,» toonitas eelmise neljapäeva hommikul Põrgupõhja retkeks kutsutavale patrullvõistlusele vurava bussi roolist kaitseliidu Järva maleva neljaliikmelise võistkonna liige Alo Aasma.

Kogenud osalejana militaarvõistlustel on Alo seni saanud maitsta võidurõõmu, kuid kuna nende võistkonnale on Raplamaa Eidapere ja Järvakandi ümbrus võõras, siis seekord ta kõrgeid sihte ei sea. «Harjutame augusti keskel peetavaks Pitka retkeks. Arvan, et Põrgupõhja võidu pärast heitlevad Tallinna maleva Kalevi malevkonna, Põhja kompanii või Vändra omad,» rääkis ta.