Täna stardib WRC Rally Estonia 2022

„Soome ralli traditsioon on kestnud üle 70. aasta ja MM-rallina on seda võistlust sõidetud ligi 50 aastat. Tänavune Rally Estonia on järjekorras 12. ja kolmandat aastat järjest on meil au korraldada MM-rallit. Selleks, et sellisel kujul traditsioone hoida vajab see nii korraldajate, toetajate, sportlaste ja fännide ühist pingutust ning kirge. Soovin kõigile võistlejatele ja rallisõpradele ägedat ja emotsiooniderohket rallit,“ sõnasWRC Rally Estonia direktor Urmo Aava.