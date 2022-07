Järvamaa inimesed kaotavad pettustes meeletuid summasid

Politseile on poole aastaga teatatud 88 korral pangapettustest, 67 korral on inimesed saanud kõne väidetavalt Google’ist ja 63 juhul on investeeritud ebausaldusväärse platvormi või inimese kaudu. „Skeemidest nii öelda lainetena toimuvad ka paki- või saadetisepettused, mille kohta on meile tulnud teateid 18 korral. Skeem näeb välja selline, et inimesele saadetakse näiliselt kullerfirma poolt SMS, mis sisaldab väidet, et paki saamiseks on vaja maksta mingi summa ja juurde on lisatud link, mis suunab inimest kelmide poolt väga oskuslikult järele tehtud kodulehele, kus omakorda küsitakse krediitkaardi andmeid,“ ütles Milenin.

SMS-petturitele on hädavajalik, et inimesed reageeriksid võltssõnumitele pikemalt mõtlemata. Seetõttu on need sõnastatud selliselt nagu need vajavad kohest tähelepanu. „On arusaadav, et inimesed vajutavad sõnumis olevatele veebilinkidele ja jõuavad seeläbi kelmide veebilehele. Kuna veeb on täis praht-veebilehti ja pahatahtlike linke, siis lõime Apple’i ja Androidi telefonidele äpi, mis ei ava veebilehti, mille kohta meil on teadmine, et see on ohtlik,“ lisas Auväärt.