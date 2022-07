Suvi on alles poole peal, seega on veel piisavalt aega, et kasta ennast Järvamaa erinevatesse supluskohtadesse. Rannalistele on häid uudiseid. Terviseameti poolt võetud juulikuu veeproovid näitavad, et vesi on kõikides Järvamaa järvedes ujumiseks igati kõlbulik.