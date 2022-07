Imaveres pääsesid piimajõed valla

«Kui eelmisel aastal oli piimapäeva ajal ka muuseumi 45. sünnipäev, renoveeritud kõrvalhoone-näituseruumi avamine ja raamatu esitlus ning sahmimist oli eriti palju, siis täna olen ma täitsa rahulik – tegemist on, aga aega jääb ka,» märkis Siimussaar rõõmsalt ja pakkus siis, et päeva jooksul saab oma 12 000 sammu ikka tehtud, nii et päris rahulikult aega kulgeda siiski pole. Siimussaarele oli piimapäeva korraldada neljas kord, ja ütlusel, et aastad pole vennad, on tõepõhi all, sest kõik korrad on olnud erinäolised. Kõige suurem väljakutse oli piimapäeva korraldada koroona-aastal, mil kehtisid mitmed piirangud ja seetõttu ei saanudki külastajad ja koostööpartnerid kokku muuseumiõuel, vaid piimapäev kolis internetti. Eelmisel suvel oli kõigil taas võimalus näost näkku kohtuda, nii ka sel korral.