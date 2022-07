Mesitarude mett käis mekkimas ka karuott

Mee tootmine Tikupoisis käib juba teist aastat, seda Urmas Johansoni enda käe all. Johanson on Lõuna-Eesti juurtega ja juba kümme aastat on ta hobikorras maakodus mesindusega tegelenud. Idee kohvi ja tee kõrvale kärjemett pakkuda tekkis tal sellest, et hotellides saab hommikusöögi ajal müsli ja jogurti juurde võtta ka kärjemett. Ta arvas, et ka Tikupoisis võiks kärjemesi külastajatele meeldida. «Mõtlesin, et kui ma nende mesilastega nagunii tegelen, võiks ka Tikupoisi juurde mesitarud panna,» rääkis Johanson, kust selline ettevõtmine alguse sai. Ta lisas, et Tikupoisi asukoht on mesilastele väga soodne, linnas neid naljalt pidada ei õnnestuks.