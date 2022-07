Türi maailmakaardile viinud raadiomast tähistanuks täna väärikat sünnipäeva

Türi raadiomasti käidi uudistamas nii Eestist kui ka välismaalt. See foto on tehtud 12. juunil 1938, mil Türi külastasid II Eesti-Soome ja III Balti riikide ringhäälingu konverentsi delegaadid. Osavõtvate riikide auks on lipuvardas ka riigilipud. 1938

Foto: Avelinius Tõnisson