Lastega töötavate isikute taustakontroll muutub lihtsamaks

Selle alusel on alates 1. oktoobrist tööandjal ja lapsevanemal võimalus tõhusamalt kontrollida seda, et lastega ei töötaks inimesed, kellele see mõne süüteo tõttu keelatud on.

"Täna vastuvõetud muudatused on oluline samm laste turvalisuse tagamisel, mida lapsevanemad on ammu oodanud. Elu on näidanud, et kahjuks sooritatakse kuritegusid sageli ka peale eelmise karistuse kandmist. Paremad võimalused tausta kontrollimiseks aitavad seega tagada, et ohuks olevad inimesed ei saa lastega tööta. Lapsed on meie kõige kallim vara, aga ka kõige haavatavam osa ühiskonnast. Laste turvalisuse tagamine on seetõttu prioriteet, mis käib eespool kõiki muid huve ja kaalutlusi," ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg muudatusi kommenteerides.