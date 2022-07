Eesti Terviserajad kutsub #rajavallutaja üleskutsega radadele liikuma

Eesti Terviseradade juhi Assar Jõepera sõnul võiks olla liikumine loomulik osa suvepuhkusest. “Me kõik teame, kui kasulik on liikumine meie kehale, vaimsele tervisele, une kvaliteedile ja produktiivsusele, seda igas vanuses. Minul on aktiivse liikujana suur rõõm näha, kui palju inimesi suvistel terviseradadel liikumist harrastavad. Olgem ausad, kõikide mõnusate suvetegevuste kõrval on kerge sportlik aktiviteet just see, mis laeb sügiseks täis nii füüsilise kui ka vaimse tervise akud," rääkis Jõepera.