Kauplust sulgev omanik: järgmist talve me üle ei elaks

Poe omanik kommenteeris Järva Teatajale sulgemisotsust sellega, et eelmise talvel olulise hüppe teinud kütte- ja elektrihinnad osutusid väikesele ettevõttele üle jõu käivaks ning järgmist sellist aega ehk tulevat talve nad üle ei elaks. „Sellepärast tuligi otsus poe tegevus lõpetada. Saime edukalt hakkama poe avamisega ja lõime usaldusväärse sideme oma klientidega, keda jääme väga igatsema ning kellel on loodetavasti ka meiega vaid head mälestused. Loodame, et meid ootavad ees uued ja sama põnevad väljakutsed, nagu seda oli Valli kirbukas loomine,” märkis ettevõtte omanik Erlanne Vahter, lisades, et sulgemise otsus tuli raskelt.