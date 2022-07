Hea teada: Kuidas levivaid petuskeeme ära tunda?

Reeglina ei tule tänaval keegi enam inimest füüsiliselt paljaks varastama, vaid röövimine toimub distantsilt ja valdavalt veebi teel. Oluline on meeles hoida, et internetis oma rahaasju korraldades kaasnevad sellega ka teatud riskid. Kui võtame aega süvenemiseks, läheneme asjadele loogiliselt, oleme piisavalt skeptilised ja võimalike riskidega kursis, on meie vara ka hoitud.