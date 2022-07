Järvamaal hiljutine põud kartulitele liiga ei teinud

Väätsa kandis kartulikasvatusega tegeleva ettevõtte Osa ja Tervik juhi Margo Heinmaa sõnul ei ole nad varase kartuli võtuga veel alustanud. «Praegu on veel liiga vara, hakkame seda tegema augusti alguses,» kõneles Heinmaa. Ta selgitas, et kuigi tavapäraselt saab varase kartuli üles võtmisega alustada juuli keskpaigas, ei ole praegu muretsemiseks põhjust.

Taime areng on küll keskmisest veidi hilisem, kuid muidu kasvab kartul kenasti, seda on näha ka ilusatest pealsetest. Hiljutine kuumus pole kahjustusi põhjustanud. Kuna kevade saabumine venis, siis alustati kartuli mahapanekut hiljem ning seega on hilisem ka kasvuaeg. Mõnevõrra pidurdas ka kuiv ja kuum aeg taime arengut, kuid mitte oluliselt. «Praegu on juba kenasti vihma tulnud,» kõneles Heinmaa ja märkis, et mullu kestis kuiv ja kuum periood oluliselt kauem.