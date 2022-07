Millisest kauplusest saab odavaima hinnaga poole nädala toidu?

«Elu läheb ainult kallimaks. Enam ei saa isegi makarone osta, ilma et süda verd ei tilguks. Küll vanasti oli ikka hea elada,» on vähesed näited mõtetest, mida iga päev mõtleme. On tunda, et toidu hankimine muutub keerulisemaks, sest palgad ei jõua hindadele järele. Järva Teataja uuris, kust saab Paides kõige odavama ostukorvi ning millistes kauplustes tasuks ostlemas käia.