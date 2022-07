„Hetkel maailmas toimuv pole jätnud puutumata kedagi. Seda on ilmestamas ka tänavu suvel omal soovil ajateenistusse tulijate hulk, keda on märkimisväärselt palju – peaaegu kaks kolmandikku saabujatest. Noorte inimeste soov anda oma panus enda riigi turvalisusesse ning iseseisvusesse on tugev, märkimisväärne ning igakülgselt tajutav," ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.