Uute tuuleparkide rajamisel hakatakse kohalikele maksma tasu

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul oli tegu oodatud sammuga, et motiveerida kohalikke kogukondi tuuleparkide rajamisele kaasa aitama, aga jagada osa saadavast tulust ka pargist vahetult mõjutatud kohalikele elanikele ja omavalitsustele. „Tuuleenergial on väga oluline roll Eesti energiasõltumatuse loomisel. Kuigi ka varem on tuuleparkide arendajad kogukondade või omavalitsustega rahalisi kokkuleppeid sõlminud, on selliste kokkulepete õiguslikud alused olnud Eestis puudulikud. Mul on hea meel, et nüüd on tuuleenergiast makstav tootmise tasu seaduses kirjas ning loodan, et see annab täiendava tõuke tuuleparkide arendamisele eri Eesti paigus,“ märkis Sikkut.