Järvamaa haigla ujub vastuvoolu

Pidulikul üritusel sõna võtnud Paide linnapea Eimar Veldre selgitas, et haigla on maakonna tervise süda, Kesk-Eesti haiglana on ta vajalik kogu riigile. «Juba kostavad jälle jutud, et meie ja mitme teise maakonna haiglat tuleks koomale tõmmata, kujundada nii-öelda kogukonnahaiglaks. Tegelikult on kärpimise eesmärgil kogukonna mõistet kohatu kasutada,» kritiseeris Veldre. «Muidugi on vaja senisest rohkem siduda perearstindust ja haiglat, ent ka hoolekannet ja terviseteenuseid. Selleks on vaja aga rohkem koostööd ja vähem Exceli tabeleis elamist.»