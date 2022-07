Maasikale hüvasti, kukeseenele tervist!

Turul aia- ja metsasaadusi müüv Maraido Kivimägi tunnistab, et inimesi käib üpris palju. Ta ütleb, et kuigi vahel mööda minnes hindade peale ka nina kirtsutatakse, ostetakse enamik kaupa ikkagi ära. «Eile näiteks müüsin 34 kasti maasikaid, mis on väga hea tulemus. Oletatavasti on sel nädalal müügis viimased Eesti maasikad. Huvi viimaste marjade vastu on üpris suur,» räägib ta.