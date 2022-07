Järvalased eelistavad pealinna suuri kinosid

Küsimusele «Kui tihti käite kinos?» vastas 39,8 protsenti inimestest, et paar korda aastas. 37,7 protsenti vastas, et külastavad kino paar korda poole aasta jooksul ja 9,3 protsenti paaril korral kuus. 13,2 protsenti tunnistas, et käivad kinos veel harvem või üldse mitte.