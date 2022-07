Esimesed kombainid sõitsid põllule

Põhitegevusena looma- ja teraviljakasvatusega tegeleva osaühingu Estonia agronoom Toomas Printsmann sõnas, et talioder on kõige kiiremini valmiv kultuur, seetõttu koristataksegi see esimesena. «Odraga on ka üsna kiire, oluline on küps vili ruttu ära koristada,» märkis ta.