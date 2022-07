Roomet Sõrmus: Avatud talude päev on kummardus maaelule

Roomet Sõrmus märkis, et eriti tore on iga aasta aina rohkem näha lastega peresid, kes võtavad suvel selle aja, et tulla uudistama, kuidas tegelikult valmib või, juust, piim ja millest tehakse leiba ja saia või vaadatakse seda kuidas elatakse maal ja kasvatatakse loomi. „Võib-olla saab just siit alguse mõne lapse või noore armastus ja huvi maaelu vastu ja nad seavad aastakümnete pärast oma sammud maale, et võtta vastu oma elu väljakutsed või valivad elukutse, mis on seotud põllumajanduse ja toidutootmisega,“ avaldas Sõrmus lootust. „Tahangi siinkohal tänada Maaeluministeeriumi ja Põllumajandusuuringute Keskust, kes on avatud talude päeva korraldamist usinasti eest vedanud ja aidanud tuua maaelu rohkem lähedale ja arusaadavaks neile inimestele, kelle elu ja töö igapäevaselt loomade ja taimede kasvatamisega kokku ei puutu.“