Homme selguvad Eesti filmi- ja teleauhindade konkursi EFTA 2022 nominendid

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp sõnas, et EFTA konkurss toob esile Eesti filmi- ja televaldkonna parimad tegijad. „Eesti filmi- ja teleringkonnas on EFTA galast saanud aasta oluline sündmus – filmi- ja teletegijad on märganud, et positiivse tunnustusega tähelepanu saavutanud looming rajab võimalusi uutes atraktiivsetes projektides kaasalöömiseks.“