Isast jäänud ja 50 aastat seisnud fotoaparaat värskendas pildistamiskirge

«Võib-olla on see teadlase kiiks, et kui teema hakkab paeluma, tuleb minna võimalikult põhjalikuks. Kirjandust on palju ja internet ammendamatu,» pakub Aivar Põldvee selgituse, miks ta on endale peensusteni selgeks teinud fototehnika viimse kui vidina, suudab aparaate ise mitmest kokku ehitada ja valdab pildistamistehnika eri võtteid.

Foto: Dmitri Kotjuh